Il cappio di Bruxelles rischia di soffocarci

In Europa, la situazione si fa sempre più complessa con due conflitti armati attivi e una serie di crisi energetiche che si sono susseguite nel giro di pochi anni. Dopo la rottura di un importante tubo del gas, sono seguite altre problematiche legate alle forniture e ai prezzi dell’energia. Questi eventi hanno portato a un aumento dei costi e a difficoltà per molte famiglie e imprese, mentre le tensioni geopolitiche continuano a crescere.

Due guerre in corso, un doppio shock energetico in soli 4 anni (prima la rottura del tubo del gas con la Russia, ora la chiusura dello stretto di Hormuz), la crescita che rallenta, l’impatto dell’intelligenza artificiale su imprese e lavoro che sta emergendo, una nuova dimensione della tecnologia e della difesa che sta cambiando il mondo. L’Europa che fa? Scrive un altro spartito, suona un’altra musica, quella di un mondo che non c’è più. Sforniamo norme chilometriche che distruggono la creatività e soffocano l’impresa in culla. Adoriamo il totem dell’ecologismo impossibile che ha cancellato con un colpo di penna il nucleare, quello che ha evitato il crac della Francia e aiutato la Spagna a stare a galla.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il cappio di Bruxelles rischia di soffocarci Notizie correlate Per Draghi l’Ue «rischia di essere subordinata». Tutti gli allarmi lanciati a BruxellesPer l’ex presidente della Bce, l’Europa deve diventare una federazione per avere potere. Leggi anche: Il cappio di Hormuz Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: L’Italia, il deficit e il cappio di Bruxelles; L’esercito più morale del mondo; Energia e Geopolitica: il petrolio russo salva Trump ma indebolisce l’Occidente. La deroga americana che svela la verità della crisi; Il cappio di Bruxelles rischia di soffocarci | Libero Quotidiano.it. Bruxelles: il governo raggiunge un accordo di coalizione dopo 600 giorni di stalloIl complesso assetto istituzionale di Bruxelles è stato un fattore di complicazione nei colloqui di coalizione. Per poter giurare, un governo deve avere la maggioranza in entrambi i gruppi linguistici ... it.euronews.com Eboli chiama Bruxelles: la cultura classica non ha confini! All'IIS "Perito-Levi" gli studenti del Liceo Classico Europeo hanno accolto i colleghi belgi del Mater Dei Instituut per un'affascinante lezione sui papiri greci... rigorosamente in francese! Un es - facebook.com facebook Conti, restiamo in infrazione. Giorgetti sfida Bruxelles sul deficit: “Scostamento anche da soli” x.com