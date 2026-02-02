Mario Draghi torna a lanciare l’allarme sull’Unione Europea. Durante un discorso all’Università Ku Leuven, in Belgio, ha detto che l’Europa rischia di diventare troppo dipendente e subordinata ad altri poteri. La sua presa di posizione arriva mentre la questione europea è al centro del dibattito politico e economico.

Mario Draghi torna a sferzare l’ Europa nel suo discorso all’Università Ku Leuven, in Belgio, durante la cerimonia in cui gli è stata conferita la laurea honoris causa. «Rischia di diventare subordinata, divisa e deindustrializzata tutto in una volta», ha avvertito l’ex premier e presidente della Bce. «Tra tutti coloro che oggi si trovano stretti tra Stati Uniti e Cina, solo gli europei hanno l’opzione di diventare essi stessi una vera potenza. Dobbiamo decidere: restiamo semplicemente un grande mercato, soggetto alle priorità altrui? Oppure compiamo i passi necessari per diventare una potenza?». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Per Draghi l’Ue «rischia di essere subordinata». Tutti gli allarmi lanciati a Bruxelles

Approfondimenti su Draghi Ue

Mario Draghi torna a parlare di Europa e mette in guardia: rischia di diventare troppo subordinata.

Mario Draghi torna a lanciare un avvertimento all’Unione Europea.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Draghi Ue

Argomenti discussi: L’Europa di Draghi e Letta: nei loro report la strada stretta per l’indipendenza dagli Usa; Costa: Draghi presente a incontro informale leader Ue su competitività; Tra Draghi e Trump. Così nasce il nuovo asse; Un fondo per la competitività nel bilancio Ue: il piano Roma-Berlino ispirato (in parte) da Draghi (di A. Mauro).

Il piano Draghi per gli Stati Uniti d’Europa, da mercato a potenza: Ue diventi federazioneSe vuole ambire alla potenza, l’Europa deve passare dall’essere una confederazione di Stati a diventare una vera e propria federazione. Ne è convinto Mario Draghi, secondo il quale nel nuovo ordine (o ... quifinanza.it

Draghi: «L'ordine globale è defunto, la Ue rischia di diventare subordinata e divisa»L'ordine globale basato sulle regole, il multilateralismo a guida Usa che ha governato il mondo dalla fine della Seconda guerra mondiale, ... msn.com

DRAGHI IN BELGIO: "L'UE RISCHIA DI DIVENTARE SUBORDINATA, DIVISA E DEINDUSTRIALIZZATA. PER DIVENTARE VERA POTENZA, SERVE UN FEDERALISMO PRAGMATICO" Fionte: Askanews Si sta delineando “un futuro in cui l’Europa risc facebook

(ANSA) ++ Draghi, 'l'Europa rischia di diventare subordinata, divisa e deindustrializzata' ++ Eh già. Chissà come mai... ! #GreenDeal #Austerity #Condizionatori x.com