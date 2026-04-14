Il cappio di Hormuz

Nelle ultime settimane, i negoziati di pace riguardanti lo stretto di Hormuz sono terminati senza successo, con l’Iran che ha mantenuto la sua posizione. Nel frattempo, le autorità statunitensi hanno fermato diverse navi che transitavano nello stretto, impedendo il passaggio di quelle ritenute associate all’Iran. La situazione rimane tesa, con scontri tra le forze e le tensioni tra i due paesi che si intensificano.

Negoziati di pace falliti. L’Iran non cede sul Hormuz e l’America blocca le navi che l’Iran fa passare. Non capisco più niente. Trump non aveva detto che di Hormuz non gli interessava perché lì passa solo il petrolio per Europa e Asia? Ignazio Volta via email Gentile lettore, a Donald Trump non importa nulla di europei e asiatici, ma ha due problemi. Il primo è che, se si consolida il controllo iraniano su Hormuz, i Paesi petroliferi del Golfo, alleati dell’America, sono destinati a sottostare all’odiato Iran, che speravano fosse demolito da Usa e Israele. Per questo urlano e protestano con Washington. Il secondo problema è che, se l’Iran impone pedaggi a Hormuz, il prezzo del greggio rimarrà alto e salirà ogni volta che Teheran decida di stringere il nodo scorsoio.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

95% of Oil Tankers Have Disappeared From the Strait of Hormuz

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Il mutuo può diventare un cappio: quando i tassi smettono di proteggere i redditiPer anni ho consigliato una cosa sola a chi si accingeva a contrarre un mutuo, soprattutto se intendeva rimborsarlo in tempi lunghi: tasso fisso.