Vittorio Pisani il capo della Polizia a Libero | cronisti e forze dell' ordine un tandem prezioso

Il prefetto Vittorio Pisani, capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha incontrato a Milano il direttore di Libero e la redazione del quotidiano. L'incontro ha coinvolto rappresentanti del giornale e si è svolto presso la sede del quotidiano. La riunione si è concentrata su aspetti legati alla collaborazione tra le forze dell’ordine e i giornalisti.

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani -, ha incontrato a Milano il direttore di Libero, Mario Sechi, e la redazione del quotidiano. Al centro dell'incontro il ruolo della stampa e la centralità della collaborazione tra cronisti e forze dell'ordine, un lavoro in tandem necessario per informare gli italiani sulle evoluzioni dei fenomeni della criminalità e in un'ottica di prevenzione. Pisani, nel corso della giornata, ha incontrato anche il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, il direttore di Sky Tg 24 Fabio Vitale e i direttori Tommaso Cerno, direttore del Giornale. Nel... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Vittorio Pisani, il capo della Polizia a Libero: cronisti e forze dell'ordine, un tandem prezioso Articoli correlati Leggi anche: Vittorio Pisani, capo della polizia: "Via la divisa a Carmelo Cinturrino, lo destituiamo subito. Ha tradito" Il capo della polizia Pisani: "Cinturrino sarà destituito subito""Chi tradisce la nostra missione tradisce anzitutto il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Contenuti utili per approfondire Vittorio Pisani Temi più discussi: COISP denuncia Questura Trieste: criticità gestionali e sindacali | COISP; Roma: a 13 anni dalla scomparsa ricordato Antonio Manganelli; Commissariato Mecenate azzerato. Gli emissari del Viminale per ripulirlo; La Polizia consegna i nastrini di merito – Ecco a chi. Polizia: Pisani incontra a Milano direttori media, focus su progetto formazione per comunicazione istituzionaleIl capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, ha incontrato a Milano il direttore de ... agenzianova.com Il capo della Polizia Pisani in visita al Giornale: La stampa presidio della democraziaIl capo della polizia Vittorio Pisani ha visitato la redazione, ha incontrato il direttore Tommaso Cerno, il condirettore Osvaldo De Paolini, il direttore editoriale Vittorio Feltri, la vicedirezione ... msn.com Rinnovata dal #capodellaPolizia Vittorio Pisani e dal presidente dell’ @ASI_spazio Teodoro Valente la convenzione a tutela delle reti e dei sistemi informativi di supporto alle funzioni istituzionali dell’Agenzia. poliziadistato.it/articolo/15306… #essercisempre # x.com Un grazie pubblico, non di circostanza: per l'8 marzo Vittorio Pisani accende i riflettori sulle donne della Polizia di Stato e sul loro lavoro ogni giorno vicino ai cittadini - facebook.com facebook