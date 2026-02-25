Vittorio Pisani capo della polizia | Via la divisa a Carmelo Cinturrino lo destituiamo subito Ha tradito

Vittorio Pisani, capo della polizia, ha deciso di togliere la divisa a Carmelo Cinturrino dopo il suo arresto per un omicidio nel boschetto di Rogoredo. La decisione arriva subito dopo aver appreso del coinvolgimento dell’assistente capo, sospettato di aver sparato al 28enne. La misura mira a garantire trasparenza e a evitare che il caso possa influenzare l’immagine della polizia. La decisione di destituire Cinturrino rappresenta un passo deciso in questa vicenda.

