Il canto che salva la vita | il baritono sopravvissuto ai lager

Una nuova testimonianza sulla resistenza umana attraverso l'arte viene presentata al Museo della Lirica, dove la cardiologa Maria Primerano introduce il libro dedicato a un baritono sopravvissuto ai lager. L'autore racconta le difficoltà vissute durante la prigionia e il ruolo che il canto ha avuto nel sostenere la sua sopravvivenza. L'evento si inserisce in un percorso di memoria e di approfondimento sulla storia di chi ha affrontato condizioni estreme.

? Cosa sapere La cardiologa Maria Primerano presenta il libro su Eno Mucchiutti al Museo della Lirica.. Il racconto narra la sopravvivenza del baritono triestino nei campi di Dachau e Mauthausen.. Al Castello Carafa di Santa Severina, tra le mura del Museo della Lirica, la cardiologa Maria Primerano ha presentato l’opera Metamorfosi (Helicon Edizioni), un racconto che intreccia il destino di un baritono triestino con la tragedia della Shoah. L’incontro, inserito nel calendario delle Giornate in Biblioteca 2026, ha la partecipazione del Sindaco Lucio Giordano e di un pubblico numeroso riunito per ascoltare la storia di Eno Mucchiutti. Il libro ripercorre gli undici mesi di prigionia vissuti dal musicista nei campi di Dachau, Mauthausen, Ebensee e Melk.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il canto che salva la vita: il baritono sopravvissuto ai lager Notizie correlate Lotta ai tumori, il "pit stop" che salva la vita: Andrea Kimi Antonelli è il nuovo volto di Fondazione AntIn pista non teme rivali, vola a trecento all'ora ed è leader del mondiale di Formula Uno dopo i trionfi in Cina e Giappone. “Chi salva una vita salva il mondo intero”: a Taurasi la lezione che fa riflettere sulle stradeUna mattinata intensa e ricca di emozioni quella vissuta oggi dagli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Tumore endocrino in posizione anomala vicino all’aorta: la chirurgia robotica salva 80enne in 45 minuti; L’ informazione che salva il ‘’cuore’’; Arisa: Momenti di grande tristezza, mi salva il mio attaccamento alla vita. E non smetto di cercare l'amore; Trump salva il petrolio di Putin, prorogato lo stop alle sanzioni sul greggio russo. Rabbia di Kiev e dei Dem Usa. IL CANTO DEI CUORI RIBELLI - Thriry Umrigar Favoloso - facebook.com facebook Adriana Mazzanti, uccisa dal marito. Il ritratto della vittima, “maestra di canto di gran talento” x.com