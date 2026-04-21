Lotta ai tumori il pit stop che salva la vita | Andrea Kimi Antonelli è il nuovo volto di Fondazione Ant

Un giovane pilota di Formula Uno, noto per la sua velocità e successi in Asia, è diventato il nuovo volto di una fondazione dedicata alla lotta contro i tumori. La sua immagine sarà utilizzata in campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi, contribuendo a sostenere la ricerca e l’assistenza ai malati. La sua presenza mira a portare attenzione su un tema importante, coinvolgendo un pubblico più ampio e sensibilizzando sulla prevenzione.

In pista non teme rivali, vola a trecento all'ora ed è leader del mondiale di Formula Uno dopo i trionfi in Cina e Giappone. Ma per Andrea Kimi Antonelli, stella della Mercedes-Amg Petronas F1, la vittoria più importante non si gioca tra i cordoli, bensì sul tempo. Il giovane pilota bolognese è.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Inaugurato oggi a Vignola il nuovo ambulatorio della Fondazione ANT Leggi anche: F1, Andrea Kimi Antonelli: “Sessione senza errori, non vedo l’ora che sia domani” Contenuti e approfondimenti Andrea Kimi Antonelli per ANTLa prevenzione oncologica è parte della mission di Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, realtà nata nel 1978 a Bologna e oggi attiva in tutta Italia con assistenza sanitaria domiciliare alle persone ... nove.firenze.it Anche a mille all'ora bisogna fermarsi: il pit stop salvavita di Andrea Kimi AntonelliDalla pista alla salute: Andrea Kimi Antonelli diventa testimonial di Fondazione ANT. Il pit stop più importante è la prevenzione, il messaggio del pilota Mercedes per sensibilizzare i giovani sulla d ... automoto.it