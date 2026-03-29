Un camper dedicato alla prevenzione cardiovascolare e metabolica è arrivato a Monza, in piazza San Paolo, nell’ambito dell’iniziativa “Io Prevengo” promossa da un’azienda farmaceutica. Durante l’evento, vengono offerti screening gratuiti per individuare eventuali problemi legati al cuore e al metabolismo. L’attività si svolge in un’area allestita appositamente per permettere ai cittadini di sottoporsi ai controlli.

L’azienda farmaceutica Lilly, fa tappa a Monza, in piazza San Paolo con l’iniziativa “Io Prevengo“, lo screening di prevenzione cardiovascolare e metabolica. L’unità mobile, fino al 12 aprile, porta nelle piazze screening cardio-metabolici gratuiti. I monzesi hanno aderito numerosi facendo registrare il tutto esaurito sul sito di prenotazione. L’iniziativa è nata per favorire la diagnosi precoce e promuovere consapevolezza sui corretti stili di vita, in occasione dei giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, di cui Lilly è sponsor. Secondo i report epidemiologici dell’Ats Brianza 2024, nella provincia di Monza e Brianza sono oltre 54mila le persone che soffrono di diabete mellito di tipo 2 e oltre 200. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il camper della prevenzione cardiovascolare in piazza

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