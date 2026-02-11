I familiari di Vittorio Ragazzi davanti al giudice per il caso di testamento falso ed eredità milionaria

I familiari di Vittorio Ragazzi si sono presentati davanti al giudice per difendersi dall’accusa di aver falsificato il testamento. La disputa riguarda un’eredità di oltre un milione e duecentomila euro, tra conti bancari, un’azienda agricola e un appartamento. Il comune ha avviato un procedimento contro i parenti, che ora devono spiegare come sono stati gestiti i beni dell’83enne agricoltore.

Il comune contro i familiari per l'eredità milionaria dell'agricoltore 83enne Vittorio Ragazzi. In gioco c'è un patrimonio da 1,2 milioni di euro tra liquidità in banca, un'azienda agricola e un appartamento.Ad animare la contesa sono il fratello e la sorella del bolognese morto nel dicembre 2023.

