Eredita due appartamenti di lusso ma il testamento è falso | 75enne condannato

Un ex manager genovese di 91 anni è morto senza lasciare testamento. Pochi giorni dopo, è apparso un documento che attribuiva due appartamenti di lusso della Foce a un presunto amico. La nipote, che era l’unica parente stretta, invece, ha ricevuto il resto dell’eredità. La vicenda si è conclusa con la condanna del 75enne che aveva falsificato il testamento.

La vicenda aveva dell’incredibile: un ex manager genovese, 91 anni, muore senza lasciare testamento, e poco dopo spunta un documento che assegna due suoi appartamenti di pregio della Foce a un presunto amico, mentre la nipote, unica parente stretta, riceve il resto dell’eredità. Gli immobili.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Genova Foce A chi andrà l’eredità delle gemelle Kessler, che due anni avevano riscritto il testamento Fa causa per l’eredità e le gatte da mantenere. Ma secondo i giudici il testamento è valido Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Genova Foce Argomenti discussi: Dona due appartamenti al Comune di Firenze: via libera alla delibera che accetta l'eredità di una benefattrice; Coniuge e figli non accettano l’eredità se vivono nella casa familiare; Dal 2026, affitto breve oltre due immobili: presunzione d'impresa; Testamento sospetto a Torino, uomo pretende l’eredità da sei milioni della defunta signora Pinuccia: chiesta condanna per circonvenzione di incapace. Eredita due appartamenti di lusso, ma il testamento è falso: 75enne condannatoLa procura di Genova accerta la falsificazione del documento apparso dopo la morte di un ex manager della Foce; gli immobili erano stati messi in vendita a prezzo sottostimato ... genovatoday.it Dona due appartamenti al Comune di Firenze: via libera alla delibera che accetta l'eredità di una benefattriceMorta prematuramente ha donato tutto ciò che possedeva alla comunità, è l'atto della signora Giuseppina D’Antonio che, prima di spirare nel 1963, fece mettere nero suo bianco, nel testamento olografo, ... 055firenze.it Donati due appartamenti al Comune di Firenze Dal consiglio via libera alla delibera che accetta l'eredità di una benefattrice. L'assessore Danti: "Esempio straordinario di altruismo e sensibilità" comune.firenze.it/istruzione/nov… x.com CASE A CASO Forse è il caso di studiare prima come dare le case popolari sfitte per mancata manutenzione alle famiglie in difficoltà piuttosto che ristrutturarle per poi darle agli studenti che vengon da fuori. È notizia fresca che altri 49 appartamenti Aler a Ger - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.