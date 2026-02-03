Eredita due appartamenti di lusso ma il testamento è falso | 75enne condannato

Un ex manager genovese di 91 anni è morto senza lasciare testamento. Pochi giorni dopo, è apparso un documento che attribuiva due appartamenti di lusso della Foce a un presunto amico. La nipote, che era l’unica parente stretta, invece, ha ricevuto il resto dell’eredità. La vicenda si è conclusa con la condanna del 75enne che aveva falsificato il testamento.

La vicenda aveva dell’incredibile: un ex manager genovese, 91 anni, muore senza lasciare testamento, e poco dopo spunta un documento che assegna due suoi appartamenti di pregio della Foce a un presunto amico, mentre la nipote, unica parente stretta, riceve il resto dell’eredità. Gli immobili.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

