Curiosità il GFF sull' Italian Journal of Psychiatry | riflettori puntati sull' articolo del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl

"Empathy in Youth in the Digital Era: An Experiential Workshop at the Giffoni Film Festival": questo il titolo dell'articolo realizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Asl Salerno e pubblicato sull'Italian Journal of Psychiatry. Riflettori puntati sul contesto educativo, culturale e partecipativo del GFF quale spazio privilegiato per sviluppare competenze emotive e relazionali tra i giovani, in un momento storico in cui la crescita delle nuove generazioni è sempre più influenzata da forme di comunicazione mediate dai social media, dalle piattaforme digitali e da nuove modalità di interazione virtuale.

