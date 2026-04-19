Fine dell’emergenza idrica Aca traccia il bilancio | Rete più efficiente e sicura

L’emergenza idrica che ha interessato vaste zone del territorio gestito da Aca si è conclusa, segnando la fine della fase più critica. L’azienda ha diffuso un bilancio, sottolineando come la rete idrica abbia mostrato miglioramenti in termini di efficienza e sicurezza. Durante il periodo di crisi, sono stati adottati interventi per fronteggiare le criticità e garantire il servizio agli utenti. Ora, si passa alla fase di monitoraggio e manutenzione ordinaria.

Si chiude la fase più critica dell’emergenza idrica che nei giorni scorsi ha interessato ampie aree del territorio servito da Aca. L’azienda acquedottistica ha diffuso un bilancio delle attività svolte durante l’interruzione del servizio, annunciando il progressivo ritorno alla normalità e.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Il bilancio dell'Aca sulla maxi interruzione idrica: "Guardiamo al futuro con una rete più efficiente e moderna"Arrivano le considerazioni e il bilancio dell'Aca in merito alla maxi interruzione del servizio idrico in 19 comuni del territorio considerando il... Ascea, Maione (C0nsac) e il sindaco Sansone: Rete idrica rinnovata per un servizio più efficienteUn primo risultato concreto sul fronte dell’efficienza idrica arriva da Ascea, dove gli interventi sulla rete stanno già producendo benefici in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fine dell’emergenza idrica, acqua di nuovo potabile in tutta la provincia di Chieti; Fine dell’emergenza idrica, ACA guarda al futuro; Emergenza idrica, 9 le autobotti in funzione. Adduttrice, Nel fine settimana acqua ai primi comuni; Emergenza idrica, a Capo di Ponte ordinanza per limitare l’uso dell’acqua e chiusure notturne a Cemmo. Fine dell’emergenza idrica, ACA guarda al futuroACA chiude l’emergenza idrica e traccia il bilancio degli interventi: rete più sicura, monitoraggi continui, autobotti sul territorio e una nuova fase di investimenti per modernizzare il sistema idric ... abruzzonews.eu Aca su fine emergenza idrica: Ora una rete più efficiente e sicuraA conclusione dei giorni complessi legati all’interruzione del servizio idrico, ACA S.p.A. traccia un bilancio delle attività svolte e guarda al progressivo ritorno alla normalità su tutto il territor ... rete8.it Tra costi di vita insostenibili negli Usa («non si arriva a fine mese») e il richiamo della casa madre di Siderno, il presunto referente dei clan nel Nord America valuta il ritorno. Le informative ricostruiscono anche la presenza delle cosche tra Boston e Providence - facebook.com facebook Atalanta, Palladino: "Non molleremo fino alla fine, con la Lazio la gara più importante" #SkySport #SkySerieA x.com