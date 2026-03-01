Casa della comunità più efficiente e sicura

La Casa della Comunità di Medicina è stata rinnovata, con miglioramenti che riguardano la sicurezza, la qualità dei servizi e la vicinanza ai cittadini. L’intervento, completato venerdì, ha portato a una struttura più moderna e funzionale, pensata per rispondere alle esigenze della comunità locale e offrire assistenza più efficace. La riqualificazione coinvolge anche le aree interne ed esterne dell’edificio.

La Casa della Comunità di Medicina si rinnova: più sicurezza, più qualità, più prossimità. Venerdì si è tenuta l’inaugurazione della Casa della Comunità di Medicina (nella foto), al termine degli interventi di manutenzione straordinaria realizzati nell’ambito della Missione 6 Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Agostina Aimola, direttrice generale dell’Ausl, ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a portare a termine questo percorso, professioniste e professionisti, uffici tecnici ed amministrativi, imprese ed istituzioni locali. "È stato un cammino complesso, che all’inizio poteva sembrare lontano, ma che oggi vede il suo compimento grazie ad un lavoro di squadra competente e determinato – ha detto Aimola –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

