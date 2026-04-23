Nel mondo del calcio, il risultato rimane l’unico obiettivo riconosciuto, mentre il bel gioco spesso viene considerato un lusso che non porta risultati concreti. Questa opinione, condivisa da vari commentatori sportivi, sottolinea come nel calcio italiano si tenda a ignorare questa realtà. Un commento recente evidenzia che il concetto di “gioco” come fine ultimo non trova riscontro nei dati e nelle logiche del campo.

Maurizio Crosetti su Repubblica scrive una cosa che qui ripetiamo da anni e che il calcio italiano finge di non sapere: c’è un gioco solo, e si chiama risultato. Lo scrive commentando le semifinali di Coppa Italia, con la finale Inter-Lazio e soprattutto con l’assenza del Como di Fabregas, ancora una volta fermato sul più bello. “ È il paradosso dei giochisti”, scrive Crosetti: “ In inverno si parla soltanto di loro, tutto bene fino ad aprile, poi bisogna stringere e l’estetica va a farsi friggere”. Il Como è stato “ il bisillabo più pronunciato negli ultimi mesi, più di Inter, Milan, Juve. Ha riempito gli occhi, poi ha smesso”. Contro l’Inter, tra campionato e Coppa Italia, il brillante Cesc si è preso appena un punto, con uno zero a zero che Crosetti definisce “ inerte e insapore: il colmo del Como”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il bel gioco è un lusso che non si traduce in risultati. Chiedere a Fabregas

Notizie correlate

Progetto Como: tra Champions e identità. Fàbregas sfida il tabù del bel giocoIl Como 1907 di Cesc Fàbregas è diventato il bersaglio di una critica polarizzata che mette sotto accusa la mancanza di risultati immediati a fronte...

Fabregas è mortificato: “Devo chiedere scusa. Ho fatto una cosa che spero di non fare mai più”Scusarsi è la prima cosa che fa Cesc Fabregas quando si presenta in tv dopo Milan-Como.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Allegri: Milan, abbiamo iniziato un percorso e lo proseguiremo insieme. Il bel gioco? Prima il risultato; Allegri e l'ipotesi Nazionale: Non ho ricevuto chiamate, la mia testa è solo sul Milan. Bel gioco? Conta altro; Azzurri in partenza da Bolzano per la Francia in vista delle due amichevoli. Phil Pietroniro: Speciale giocare in linea con mio fratello. In squadra c'è un bel mix; Arianna Fontana su Generazione Talento, bel progetto per giovani.

Non ditemi ancora che il bel gioco vale più del risultatoPeggio delle domande dei giornalisti italiani, che si credono scomodi e sagaci, a Giorgia Meloni credo ci siano solo le domande dei giornalisti sportivi agli allenatori nelle conferenze stampa ... ilfoglio.it

Il bel gioco è un lusso che non si traduce in risultati. Chiedere a #fabregas Su Repubblica Crosetti smonta il paradosso dei giochisti: il Como ha riempito gli occhi per mesi, poi quando bisognava stringere l'estetica è andata a farsi friggere. https://www.ilnapolis - facebook.com facebook

a quasi 51 anni ho poco da chiedere alla vita, vivo alla giornata e di ciò che ogni giorno può dare, nel bene e spesso nel male..fatiche, sacrifici non riconosciuti, tanta amarezza da digerire con la speranza che altri possano avere più possibilità ed opportunità x.com