Il Como 1907, allenato da Cesc Fàbregas, sta attraversando un periodo di discussione pubblica che riguarda il suo stile di gioco e i risultati ottenuti. La squadra è stata criticata per aver mostrato un calcio definito “estetico”, ma senza raggiungere immediatamente vittorie significative. La situazione ha generato reazioni contrastanti tra tifosi e analisti, in un contesto in cui si analizzano le scelte tecniche e i risultati sportivi.

Il Como 1907 di Cesc Fàbregas è diventato il bersaglio di una critica polarizzata che mette sotto accusa la mancanza di risultati immediati a fronte di una proposta di gioco definita “estetica”. La squadra lariana, protagonista di una scalata dalla Serie D fino ai vertici della Serie A, si trova attualmente a lottare per un piazzamento in Champions League, un traguardo che certifica la validità di un progetto tecnico basato sull’investimento in giovani talenti piuttosto che su profili istantanei. La recente eliminazione nella semifinale di Coppa Italia allo stadio San Siro ha riacceso il dibattito sulla tenuta mentale del gruppo. Il Como ha dominato la sfida per settanta minuti, cedendo solo nel finale alla superiore profondità della rosa avversaria e alla mancanza di malizia tipica di un organico Under 23.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Progetto Como: tra Champions e identità. Fàbregas sfida il tabù del bel gioco

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