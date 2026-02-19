Fabregas è mortificato | Devo chiedere scusa Ho fatto una cosa che spero di non fare mai più
Cesc Fabregas si è scusato pubblicamente dopo l’episodio durante Milan-Como, riconoscendo di aver commesso un errore. La causa è stato un gesto che ha suscitato reazioni tra i tifosi e i compagni di squadra. Fabregas ha spiegato di sentirsi mortificato e di volersi impegnare a non ripetere più quell’errore. Ha anche menzionato Chivu, che gli ha dato un consiglio importante in passato. L’episodio ha attirato l’attenzione di tanti appassionati, che ora aspettano sviluppi sul futuro del giocatore.
Bastoni: «Ho accentuato e dopo ho fatto pure peggio. L'essere umano può sbagliare ma deve chiedere scusa»Alessandro Bastoni si scusa pubblicamente dopo aver rivisto il suo errore nel match di domenica scorsa, quando ha riconosciuto di aver esagerato nel simulare un fallo al braccio.
Bastoni: «Ho accentuato e dopo ho fatto pure peggio. L'essere umano ha il diritto di sbagliare ma deve chiedere scusa, sono qui per questo»Bastoni ha ammesso di aver peggiorato la situazione dopo aver inizialmente esagerato, spiegando che l’errore fa parte dell’essere umano, ma che è fondamentale chiedere scusa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bastoni-Kalulu, il designatore Rocchi: Errore chiaro dell'arbitro, ma tutti cercano di fregarci. Lunga serie di simulazioni.
