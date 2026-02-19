Fabregas è mortificato | Devo chiedere scusa Ho fatto una cosa che spero di non fare mai più

Cesc Fabregas si è scusato pubblicamente dopo l’episodio durante Milan-Como, riconoscendo di aver commesso un errore. La causa è stato un gesto che ha suscitato reazioni tra i tifosi e i compagni di squadra. Fabregas ha spiegato di sentirsi mortificato e di volersi impegnare a non ripetere più quell’errore. Ha anche menzionato Chivu, che gli ha dato un consiglio importante in passato. L’episodio ha attirato l’attenzione di tanti appassionati, che ora aspettano sviluppi sul futuro del giocatore.