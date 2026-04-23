Il Barocco si espande a Modigliana | inaugura la mostra ' Metonimìe'

Il movimento artistico del Barocco si sta diffondendo anche a Modigliana con l’apertura della mostra intitolata ‘Metonimìe’. L’esposizione, realizzata nella ex chiesa di San Rocco, sarà inaugurata domenica 26 alle 11 e rappresenta l’ottava mostra collaterale all’esposizione principale al museo civico San Domenico di Forlì, dedicata a ‘Barocco. Il Gran Teatro delle Idee’, visitabile dal 21 febbraio al 28 giugno.

Alla mostra al museo civico San Domenico di Forlì dedicata al ‘Barocco. Il Gran Teatro delle Idee’, dal 21 febbraio al 28 giugno, si aggiunge per l’ottava volta la mostra collaterale a Modigliana intitolata ‘Metonimìe’, che sarà inaugurata domenica 26 alle 11 nella ex chiesa di San Rocco in.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Merit Beauty espande i confini: arriva per la prima volta in Italia (e si espande in Spagna)Circola già con entusiasmo la notizia che Merit Beauty, il brand make-up e skincare venduto esclusivamente online, arriverà in Italia. Il Barocco si racconta: ripartono le visite guidate alla mostra del San DomenicoRipartono le visite guidate ad aggregazione libera per la grande mostra promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì presso il Museo San... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: La meraviglia del Barocco in mostra a Forlì; Barocco. Il Gran Teatro delle Idee fino al 28 giugno una grande mostra al Museo Civico San Domenico di Forlì; Finalmente pronto a Los Angeles l'ampliamento del LACMA disegnato da Peter Zumthor; H&M Home debutta alla Milan Design Week e presenta collaborazione con Kelly Wearstler. Lo sfarzoso stile barocco, nella Basilica di Santa Maria del Monte al Sacro Monte di Varese, patrimonio dell'UNESCO: sullo sfondo, l'altare dedicato alla Madonna nera. #varesenews Lo sfarzoso stile barocco, nella Basilica di Santa Maria del Monte al Sacro M - facebook.com facebook