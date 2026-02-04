Merit Beauty, il brand di make-up e skincare venduto solo online, arriverà in Italia per la prima volta. La notizia circola già con entusiasmo tra gli appassionati di bellezza, pronta a conquistare le nuove clienti del nostro paese.

Circola già con entusiasmo la notizia che Merit Beauty, il brand make-up e skincare venduto esclusivamente online, arriverà in Italia. Infatti pare che la società fondata nel 2021 abbia deciso di espandersi in Europa con il lancio dell’e-commerce dedicato in Italia e Spagna. Si tratta rispettivamente del nono e decimo Paese della label dopo Regno Unito, Australia, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Germania, Danimarca e Svezia. Il brand USA Merit Beauty arriva in Italia (ma solo online). L’arrivo ufficiale è previsto per il 10 febbraio in Italia; subito dopo si parlerà di mercato spagnolo. Come ha dichiarato Philippe Pinatel, CEO del brand, “Siamo entusiasti di portare Merit in Italia”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Merit Beauty espande i confini: arriva per la prima volta in Italia (e si espande in Spagna)

Approfondimenti su Merit Beauty

Cult of the Lamb si prepara a ricevere Woolhaven, la sua nuova maxi-espansione, in uscita il 22 gennaio.

Verdian, produttore indipendente di energia rinnovabile, amplia la sua presenza in Italia con oltre 900 MW di capacità, includendo progetti di batterie e energia eolica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

ASTE ESCLUSIVE – MAGLIA GIALLA In asta le maglie gialle ufficiali, indossate e autografate dalle Pantere: Nika Daalderop, Merit Adigwe, Zhu Ting, Serena Scognamillo e Jenna Ewert Asta in corso Termine: Domenica ore 20:00 Partecipa al - facebook.com facebook