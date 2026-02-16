Valanga a Courmayeur muore anche il terzo sciatore travolto

Una valanga nel Canale dei Vesses a Courmayeur ha travolto tre giovani sciatori francesi, causando la morte di uno di loro. La tragedia si è verificata ieri pomeriggio mentre gli sciatori scendevano in zona, nota per le sue discese impegnative. Gli uomini del soccorso alpino sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non hanno potuto salvare l’ultimo sciatore rimasto sotto la neve. La montagna si è mostrata ancora una volta spietata, lasciando dietro di sé un segno triste nel cuore di chi frequenta questa zona.

Courmayeur, la Montagna Piange Tre Vittime: Una Tragica Discesa nel Canale dei Vesses. Una valanga ha causato la morte di tre giovani sciatori francesi nel cuore del Monte Bianco, nel Canale dei Vesses a Courmayeur. L’incidente è avvenuto ieri, e la conferma del decesso dell’ultimo dei tre giovani è arrivata questa mattina dall’ospedale torinese Giovanni Bosco, dove era stato trasportato d’urgenza. La tragedia riapre il dibattito sulla sicurezza in montagna e sulla fragilità degli ambienti alpini. L’Emergenza e i Soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle ore 10:00 di ieri, quando altri appassionati di sci presenti nella zona hanno udito il boato della valanga e individuato il gruppo di tre amici francesi mentre affrontavano il pendio del Canale dei Vesses.🔗 Leggi su Ameve.eu

