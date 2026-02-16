Valanga a Courmayeur morto anche il terzo sciatore | è di nazionalità francese

Un escursionista francese ha perso la vita dopo che una valanga si è staccata dal Canale del Vesses, a Courmayeur. La neve ha travolto tre sciatori, tra cui il terzo che è stato trovato senza vita questa mattina. La massa di neve si è staccata improvvisamente, seppellendo le persone che stavano sciando in quella zona.

E' deceduto anche il terzo sciatore, travolto da una valanga staccatasi dal Canale del Vesses, a Courmayeur, in Valle d'Aosta. L'uomo, un 35enne di nazionalità francese, trasferito in gravissime condizioni in ospedale a Torino, si è spento questa mattina nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. Appena estratta dalla neve la vittima era in ipotermia grave e in arresto cardiaco. Giunto in ospedale era stato sottoposto a Ecls, Extracorporeal Life Support, un sistema avanzato di supporto vitale e riscaldamento extracorporeo. Ieri due sciatori sono morti sotto la neve della valanga che è venuta già nella mattinata di sabato, mentre scendevano fuoripista nel canale dei Vesses.