25 aprile La Russa | Rifarei l' omaggio a partigiani e caduti della Repubblica di Salò è momento di pacificazione - VIDEO

Il ministro della Difesa ha dichiarato di aver rifatto l'omaggio ai partigiani e ai caduti della Repubblica di Salò in occasione del 25 aprile, ritenendo che fosse un momento di pacificazione. Ha aggiunto di aver partecipato a questa cerimonia anche durante il suo mandato, senza obblighi ufficiali, e ha commentato il valore simbolico di questa scelta. La sua partecipazione ha suscitato discussioni tra commentatori e politici.

La Russa: "Quando ero ministro della Difesa, nessuno mi obbligava, ma il 25 Aprile andai a rendere omaggio al monumento che c'è al cimitero di Milano ai partigiani e portai una corona, anche se non faceva parte di un obbligo" Il presidente del Senato Ignazio La Russa si è espresso sul 25 apri.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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