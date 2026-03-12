Sora | straniero arrestato 2 anni di carcere

Un uomo straniero è stato arrestato ieri sera a Sora. Era già stato condannato a due anni di carcere per maltrattamenti in famiglia. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine nel centro della città. La persona si trovava sotto osservazione da parte delle autorità prima di essere fermata.

Un cittadino straniero, già condannato a due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato ieri sera a Sora. L’operazione è stata eseguita dalla Polizia di Stato durante le normali pattuglie di prevenzione nella città volsca. La cattura ha permesso l’esecuzione immediata dell’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cassino. L’uomo, identificato grazie al controllo incrociato delle banche dati, non ha opposto resistenza e sarà trasferito alla Casa Circondariale per scontare la pena definitiva. Questo evento segna la chiusura di un iter giudiziario che ha il tribunale stabilire una condanna per violenze domestiche perpetrate nell’ambito familiare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

