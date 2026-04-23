Il 16 aprile, la regina emerita di Danimarca ha pubblicamente rimproverato la nuora, Mary. La scena ha attirato l’attenzione di molti e ha riacceso il dibattito sulle dinamiche familiari tra suocera e nuora. Le tensioni tra i membri della famiglia reale si sono fatte evidenti in un contesto ufficiale, portando alla luce un episodio che ha fatto discutere i media e il pubblico.

«Fra suocera e nuora ci si sta in malora», diceva Giovanni Verga. E i tempi moderni non smentiscono quando sosteneva il celebre letterato. Poco importa che si parli di famiglie sconosciuti o reali. Anche a corte i rapporti tra le due categorie non brillano, certo, per serenità, come dimostrano Mary di Danimarca e la madre del marito, l’emerita regina Margherita. Mary di Danimarca e il battibecco con la suocera. È diventato virale, nelle ultime ore, un video che ritrae Mary di Danimarca insieme alla suocera, la regina Margherita. Girato lo scorso 16 aprile, mostra le due donne insieme per celebrare l’86esimo compleanno della più anziana. Un filmato che sarebbe finito nel dimenticatoio così velocemente come, nel web, è comparso, se non fosse per un rimprovero inaspettato della nobile suocera alla nobile nuora e che ha reso il video virale.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il 16 aprile la regina emerita di Danimarca ha rimproverato in pubblico la nuora Mary: che scena!

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