Mary di Danimarca ha spento 54 candeline e la famiglia reale ha mostrato un nuovo ritratto della regina. La regina, moglie di re Frederik dal 2004, è molto apprezzata in Danimarca. Il compleanno è stato festeggiato il 5 febbraio, e la casa reale ha deciso di condividere questa immagine ufficiale per l’occasione.

Mary di Danimarca ha compiuto 54 anni. La regina, moglie di re Frederik dal 2004 e figura molto amata dal popolo danese, ha festeggiato il compleanno il 5 febbraio. Per l’occasione la casa reale ha diffuso un nuovo ritratto ufficiale che sottolinea la sua eleganza e conferma la sua immagine di sovrana moderna e sofisticata. Mary di Danimarca, una regina senza età. Lo scatto porta la firma della fotografa di corte Stine Heilmann, che ha immortalato Mary durante l’evento del marzo 2025 organizzato dalla sua fondazione. Nella fotografia la regina sorride guardando l’obiettivo e indossa un raffinato tailleur blu abbinato a una blusa rosa cipria: un look sobrio e luminoso che riflette il suo stile. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Mary di Danimarca ha compiuto 54 anni e per l’occasione la casa reale ha diffuso un nuovo ritratto ufficiale della regina

Approfondimenti su Mary Danimarca

Mary di Danimarca ha fatto il tifo senza paura alla finale degli Europei di pallamano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mary Danimarca

Argomenti discussi: Mary e Frederik di Danimarca in viaggio tra Estonia e Lituania: le foto più belle; Mary di Danimarca scatenata: la regina che fa il tifo come una di noi; I 50 anni di Marie di Danimarca; Tutti i reali attesi a Milano per i Giochi e quelli hanno partecipato alle Olimpiadi, come atleti.

Mary di Danimarca scatenata in tribuna: il tifo da stadio alla finale di pallamanoUna Regina da stadio! Mary di Danimarca ha lasciato a casa la corona (e il marito) per lanciarsi in un tifo scatenato alla finale degli Europei di pallamano. È proprio vero, lo sport annulla ogni conf ... iodonna.it

Mary e Frederik di Danimarca e le altre 4 coppie royal nate alle OlimpiadiSport e amore, un connubio che vale anche anche per principi e principesse. Scopri chi sono i reali che hanno perso la testa (per commoner) all’ombra dei cinque cerchi ... msn.com

NUOVO RITRATTO PER IL COMPLEANNO! Sua Maestà la Regina Mary di Danimarca compie oggi 54 anni. In occasione del compleanno é stato svelato un nuovo ritratto, scattato a marzo 2025 per la Mary Foundation. @detdanskekongehus #queenmary #q facebook

5 febbraio 1972 nascita di SM la Regina Maria di Danimarca, nata Mary Donaldson, consorte di SM il re Federico X di Danimarca dal 14 maggio 2004. Hanno 4 figli le LLAARR i Christian, Isabella, Vincent e Josephine principi di Danimarca e conti di Monpeza x.com