Igor | l' eroe romantico del calcio torna al cinema a Livorno | il calendario delle proiezioni

Dopo la presentazione in anteprima al Bif&st di Bari e il successo di pubblico in tutta Italia, oltre alle ottime recensioni della stampa di settore, torna a Livorno “Igor. L’eroe romantico del calcio”, il documentario su Igor Protti prodotto dall’Associazione Culturale Bredenkeik e distributito. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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“Igor. L’eroe romantico del calcio”, il docufilm su Igor Protti in anteprima al Bif&stSarà presentato in anteprima assoluta il 27 marzo alle 18 all’Anche Cinema di Bari, nell’ambito della 17ª edizione del Bif&st - Bari International...

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Igor Protti, storia di un calciatore romanticoPresentazione in anteprima assoluta il 27 marzo alla 17esima edizione del BIF&ST del il documentario IGOR. L’eroe romantico del calcio, che racconta la storia di un attaccante diventato simbolo del ca ... vanityfair.it

“Igor, l’eroe romantico”: a Milano Fabio Galante introduce il documentario su Protti. Insieme all'ex difensore di Inter e Livorno gli autori del film. Appuntamento al CityLife anteo, venerdì 10 aprile - facebook.com facebook

“Igor, l’eroe romantico”: a Milano Fabio Galante introduce il documentario su Protti. Insieme all'ex difensore di Inter e Livorno gli autori del film. Appuntamento al CityLife anteo, venerdì 10 aprile x.com