Nel centro anziani di piazza Brin, un pomeriggio è dedicato alla poesia di Oriente Buratti, che si confronta con le opere d’arte. La manifestazione si svolge nel quartiere Umbertino, coinvolgendo il pubblico in un momento di incontro tra parole e immagini. La presenza del poeta e la sua esposizione sono al centro dell’evento, che si svolge in un’area pubblica frequentata da cittadini e anziani.

La poesia di Oriente Buratti approda oggi nel cuore del quartiere Umbertino per un pomeriggio dedicato all’intreccio tra parola e immagine. L’autore, nato nel 1953 a Luscignano di Casola in Lunigiana e residente a Castelnuovo Magra, presenta due raccolte che segnano la sua maturità espressiva: ‘C’è un fiore.’ e ‘Migrantes’. Si tratta di un’occasione per scoprire un percorso umano e artistico peculiare: dopo una carriera nel settore commerciale e studi interrotti in Scienze politiche, Buratti ha trasformato una passione di lunga data in un’esigenza di scrittura che gli è valsa riconoscimenti in premi prestigiosi, come il ‘Pirandello’, il ‘Città di Sarzana’ e la ‘Rassegna d’Arte Carnevale di Viareggio’.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al centro anziani di piazza Brin il poeta Buratti a dialogo con l’arte

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