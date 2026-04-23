Ieri in Campania | Vannacci a Napoli imbrattata la targa di Futuro Nazionale Riesame Santamaria resta in carcere

Da anteprima24.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri in Campania sono arrivate diverse notizie di rilievo. A Napoli, un esponente politico è stato presente in città, mentre una targa di un movimento politico è stata imbrattata. Nel settore giudiziario, il riesame ha deciso di mantenere in carcere un uomo coinvolto in un procedimento. Infine, ad Avellino si sono verificati scontri tra persone, con conseguente aggressione fisica che ha causato tensioni nel centro della città.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 22 aprile 2026. Avellino – Momenti di forte tensione nel cuore di Avellino, dove una violenta lite è degenerata in aggressione fisica. L’episodio si è verificato in  piazza Kennedy, teatro ancora una volta di scontri e disordini.   (LEGGI QUI) Benevento – Il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato la richiesta della difesa:  Gennaro Santamaria resta in carcere. I giudici della 12ª sezione penale hanno deciso di  confermare la   misura cautelare  già disposta dal gip del Tribunale di Benevento.   (LEGGI QUI) Caserta –Un  19enne è agli arresti domiciliari  con l’accusa di aver guidato una rete online di giovani estremisti neonazisti e antisemiti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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