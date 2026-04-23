Ieri in Campania | Vannacci a Napoli imbrattata la targa di Futuro Nazionale Riesame Santamaria resta in carcere

Ieri in Campania sono arrivate diverse notizie di rilievo. A Napoli, un esponente politico è stato presente in città, mentre una targa di un movimento politico è stata imbrattata. Nel settore giudiziario, il riesame ha deciso di mantenere in carcere un uomo coinvolto in un procedimento. Infine, ad Avellino si sono verificati scontri tra persone, con conseguente aggressione fisica che ha causato tensioni nel centro della città.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 22 aprile 2026. Avellino – Momenti di forte tensione nel cuore di Avellino, dove una violenta lite è degenerata in aggressione fisica. L’episodio si è verificato in piazza Kennedy, teatro ancora una volta di scontri e disordini. (LEGGI QUI) Benevento – Il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato la richiesta della difesa: Gennaro Santamaria resta in carcere. I giudici della 12ª sezione penale hanno deciso di confermare la misura cautelare già disposta dal gip del Tribunale di Benevento. (LEGGI QUI) Caserta –Un 19enne è agli arresti domiciliari con l’accusa di aver guidato una rete online di giovani estremisti neonazisti e antisemiti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: Vannacci a Napoli, imbrattata la targa di Futuro Nazionale. Riesame, Santamaria resta in carcere Notizie correlate Concussione, Santamaria resta in carcere: il Riesame rigetta la richiesta della difesaTempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato la richiesta della difesa: Gennaro Santamaria resta in carcere. Ieri in Campania: accoltellato e poi gettato dal terrazzo, l’amico confessa l’omicidio. Santamaria attende il verdetto del RiesameTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, martedì 21 aprile 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Vandalizzata a Napoli targa sede Futuro Nazionale che si inaugura oggi; Futuro Nazionale, Roberto Vannacci arriva a Salerno: c'è la data; Futuro Nazionale, niente simbolo del partito di Vannacci alle amministrative in Campania; ROBERTO VANNACCI (FUTURO NAZIONALE) IN CAMPANIA: PRIMA A NAPOLI, POI TAPPA A SALERNO. Napoli, vandalizzata la targa della nuova sede di Futuro NazionaleNapoli - La targa in plastica della nuova sede di Futuro Nazionale Campania, il movimento politico fondato e presieduto dal generale Roberto Vannacci, è stata ... cronachedellacampania.it Vandalizzata la targa della nuova sede di Futuro nazionale di VannacciÈ stata vandalizzata a Napoli targa della sede di Futuro Nazionale alla vigilia della sua inaugurazione. Il gesto è stato rivendicato dagli attivisti del Laboratorio Insurgencia e Rete No Kings. Il ... napolitoday.it "NAPOLI È COME SALÒ" - Con queste parole il generale Roberto Vannacci ha inaugurato la sede napoletana di Futuro nazionale, io suo partito. Ha annunciato anche la candidatura per le elezioni comunali di Napoli nel 2027. Sul 25 aprile, giorno della Liber - facebook.com facebook Secondo Roberto Vannacci, il 70 per cento delle terre rare a livello mondiale viene venduto dalla Cina. Ma il presidente di Futuro Nazionale fa confusione. x.com