Idee per la Sinistra ha scelto Claudia Ferrari presidente e Vittorio Silva vice

L’associazione “Idee per la Sinistra” ha annunciato la nomina di Claudia Ferrari come presidente e di Vittorio Silva come vice. La scelta mira a promuovere il coinvolgimento dei cittadini e il dialogo sui temi politici che influenzano la vita quotidiana. La loro prospettiva si basa sulla convinzione che giustizia sociale e uguaglianza siano fondamentali per affrontare le sfide attuali. La formazione desidera favorire un dibattito pubblico più partecipato e inclusivo.