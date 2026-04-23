Idee per la Sinistra ha scelto Claudia Ferrari presidente e Vittorio Silva vice
L’associazione “Idee per la Sinistra” ha annunciato la nomina di Claudia Ferrari come presidente e di Vittorio Silva come vice. La scelta mira a promuovere il coinvolgimento dei cittadini e il dialogo sui temi politici che influenzano la vita quotidiana. La loro prospettiva si basa sulla convinzione che giustizia sociale e uguaglianza siano fondamentali per affrontare le sfide attuali. La formazione desidera favorire un dibattito pubblico più partecipato e inclusivo.
«Vogliamo favorire il dibattito pubblico e la partecipazione attiva dei cittadini sui temi politici che incidono sulla vita delle persone, e vogliamo farlo ‘da sinistra’, ovvero dalla prospettiva di chi ritiene che giustizia sociale e uguaglianza siano la chiave per attraversare questi tempi in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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