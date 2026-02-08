Il presidente Sospiri | Giusta la querela di Masci a una sinistra capace di insultare ma vuota di idee

8 feb 2026

Il presidente Sospiri difende la sua posizione, commentando la querela di Masci contro la sinistra.

Una querela più che motivata come continuerebbe a dimostrare l’atteggiamento del centrosinistra. Un atteggiamento evidenziato anche dalle dichiarazioni del segretario regionale di Sinistra Italiana Daniele Licheri. L’opposizione che si indigna è quella impegnata “fanfaronare di una politica.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

