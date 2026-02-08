Il presidente Sospiri | Giusta la querela di Masci a una sinistra capace di insultare ma vuota di idee
Il presidente Sospiri difende la sua posizione, commentando la querela di Masci contro la sinistra.
Una querela più che motivata come continuerebbe a dimostrare l’atteggiamento del centrosinistra. Un atteggiamento evidenziato anche dalle dichiarazioni del segretario regionale di Sinistra Italiana Daniele Licheri. L’opposizione che si indigna è quella impegnata “fanfaronare di una politica.🔗 Leggi su Ilpescara.it
