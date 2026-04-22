Paolo Perego, vicepresidente della Pallacanestro Varese, ha commentato le recenti scelte del presidente del progetto NBA Europe, affermando che la decisione di affidare alla società la gestione è stata motivata dal modo in cui viene condotto il club. Perego ha spiegato che la nomina si basa sulla gestione interna e sulle competenze dimostrate finora. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o altri aspetti del progetto.

Nelle ultime settimane si rincorrono voci che parlano di una possibile alleanza tra RedBird e Varese per il progetto NBA Europe. Gerry Cardinale, proprietario del Milan, avrebbe avviato dei dialoghi con la società biancorossa per tastare il terreno e valutare la fattibilità dell'operazione. A confermare le voci è stato Paolo Perego, vicepresidente della Pallacanestro Varese. Di seguito, un estratto del suo intervento durante 'L'Ultima Contesa', podcast a cura della redazione di 'Varesenoi.it'. Sul perché nessuno abbia ancora parlato: "Perché dietro a questo progetto ci sono delle clausole di riservatezza che siamo obbligati a rispettare.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Progetto NBA Europe, il vice presidente di Varese: “Cardinale ha scelto noi per come gestiamo la società”

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