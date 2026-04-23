ICT | Manlio Romanelli guida l’eccellenza digitale al Made in Italy

Domani a Roma, un imprenditore riceverà il Premio Maestro del Made in Italy, riconoscimento assegnato per il suo contributo nel settore ICT. La cerimonia celebrerà le eccellenze italiane nel campo digitale, mettendo in luce il ruolo di chi ha guidato innovazioni e progetti di successo. La premiazione si svolge in un contesto che valorizza le imprese e le figure che si sono distinte nel promuovere l'industria italiana all’estero.

? Cosa sapere L'imprenditore Manlio Romanelli riceve il Premio Maestro del Made in Italy domani a Roma.. L'evento con i ministri Urso e Valditara affronta l'evoluzione delle competenze digitali nazionali.. Domani, nel Salone delle Colonne a Roma, l’imprenditore del settore ICT Manlio Romanelli riceverà il Premio Maestro del Made in Italy come unico esponente del Friuli Venezia Giulia tra i 19 vincitori selezionati dalla Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy. Il riconoscimento, che celebra le eccellenze del saper fare nazionale, vedrà la partecipazione dei ministri Adolfo Urso e Giuseppe Valditara durante la cerimonia ufficiale. Romanelli, che agisce come rappresentante di Assintel Confcommercio, si aggiunge a un ristretto gruppo di diciannove professionisti premiati per il contributo dato al tessuto produttivo del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ICT: Manlio Romanelli guida l’eccellenza digitale al Made in Italy Notizie correlate Al maestro artigiano Pedullà conferito il riconoscimento di eccellenza artigiana del Made in Italy FederimpreseuropaIn occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, Federimpreseuropa rinnova il proprio impegno nella valorizzazione delle eccellenze... Bellezza ed eccellenza del Made in Italy, al lavoro per l'attesa Infiorata di Taurianova: svelate le dateAnche questa volta il tema nasce da un'intuizione di Katia Cardona, che insieme alla direttrice artistica, la prof Valentina Mammana, ha saputo...