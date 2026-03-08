Bellezza ed eccellenza del Made in Italy al lavoro per l' attesa Infiorata di Taurianova | svelate le date

L'Infiorata di Taurianova si terrà dal 19 al 21 giugno, con tre giornate dedicate alla celebrazione della tradizione. L’evento mette in mostra l’eccellenza del Made in Italy attraverso composizioni artistiche realizzate con fiori e materiali naturali. La manifestazione coinvolge la comunità locale e richiama visitatori da diverse regioni, sottolineando il valore culturale e artistico di questa tradizione.

Anche questa volta il tema nasce da un'intuizione di Katia Cardona, che insieme alla direttrice artistica, la prof Valentina Mammana, ha saputo trasformare un’idea in un progetto straordinario e coinvolgente Un tema affascinante, un messaggio potente: l’Italia che incanta il mondo. Ci sono tre date da segnare in rosso sul calendario: 19, 20 e 21 giugno. In quei tre giorni, Taurianova tornerà a trasformarsi in un immenso laboratorio di bellezza, arte e identità con l'ottava edizione dell'Infiorata di Taurianova, ormai tra le manifestazioni culturali più prestigiose e attese dell’intero Mezzogiorno. Ma quest’anno, spiega una nota, ci sarà qualcosa di più. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

