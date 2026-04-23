Il 28 aprile arriva in Italia il manga ICHI THE WITCH, pubblicato da Star Comics. Si tratta di un’opera molto attesa, considerata uno dei più grandi successi di Weekly Shonen Jump degli ultimi tempi. La notizia ha suscitato grande interesse tra i fan, in occasione dell’evento Lucca Comics & Games 2025, dove è stato annunciato ufficialmente.

Il 28 aprile segna l’arrivo in Italia di ICHI THE WITCH, uno dei manga più attesi degli ultimi anni nonché uno degli annunci manga più applauditi durante Lucca Comics & Games 2025. Il primo volume sarà disponibile in edizione Regular e in una imperdibile Limited Edition con Variant Cover con pagine a colori e uno speciale standee in acrilico allegato. Firmata da Osamu Nishi e Shiro Usazaki, la serie ha conquistato il primo premio ai Next Manga Awards 2025, diventando virale in pochissimo tempo sulle pagine di Weekly Shonen Jump. In un mondo dominato dalla magia, i majik sono incantesimi che si manifestano sotto forma di creature viventi misteriose e pericolose.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - ICHI THE WITCH: il nuovo grande fenomeno di Weekly Shonen Jump arriva finalmente in Italia per Star Comics

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