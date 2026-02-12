Heated Rivalry arriva finalmente in Italia Hockey amore proibito e scene di sesso senza filtri | vi spieghiamo perché è un fenomeno mondiale

Non è facile spiegare perché una serie prodotta in Canada con un budget ridotto, girata in poco più di un mese con attori praticamente sconosciuti, sia diventata il fenomeno televisivo del momento. Eppure Heated Rivalry, che dal 13 febbraio arriva su Hbo Max con i suoi 6 episodi (uno alla settimana, in versione originale e sottotitolata), ha conquistato il mondo. E quando diciamo il mondo, non esageriamo. Il sindaco di New York la cita in conferenza stampa, il premier canadese Mark Carney abbraccia i protagonisti agli eventi pubblici, la comunità Lgbtq+ russa organizza visioni clandestine per sfidare lo Stato omofobo di Putin. 🔗 Leggi su Amica.it

