Il 21 aprile sarà disponibile in Italia RIPPER, un manga francese pubblicato da Star Comics. Si tratta di un'opera di battle-action che combina elementi globali, creata dall’autore Jeronimo Cejudo. Il volume rappresenta una novità nel panorama manga, portando in Italia una produzione proveniente dalla Francia. La pubblicazione si inserisce nel catalogo di Star Comics, nota casa editrice specializzata nel settore.

Il 21 aprile arriverà in Italia RIPPER, il global manga “made in France” firmato Jeronimo Cejudo. La serie ha già conquistando il cuore di migliaia di lettori e ricevuto il prestigioso “Daruma Award” al Paris Japan Expo 2024 come miglior produzione manga francese e, finalmente, anche i lettori italiani potranno conoscerla e apprezzarla. L’aria sulla Terra è diventata irrespirabile a causa di una catastrofe senza precedenti e creature malvagie e mostruose chiamate “Wendigos” hanno preso il controllo del pianeta, attaccando ogni forma di vita umana e costringendo i pochi sopravvissuti a rifugiarsi in una torre improvvisata. Tra loro ci sono i “Ripper”, guerrieri in grado di fronteggiare i Wendigos grazie ai loro poteri straordinari.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - RIPPER: arriva dalla Francia per Star Comics lo strepitoso global manga battle-action

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