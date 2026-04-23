Il documentario di Robin Hunzinger, presentato al Pordenone Docs Fest, ripercorre la spedizione artica del 1897, un episodio segnato da difficoltà e tragedie. Attraverso immagini e testimonianze, il film narra gli eventi che portarono a una delle imprese più dure affrontate dall’esplorazione polare. La pellicola si concentra sui dettagli storici e sulle sfide affrontate dagli esploratori durante quella missione.

È da questa storia incredibile, ma vera, che prende vita Ice Grave, il documentario del regista francese Robin Hunzinger presentato al Pordenone Docs Fest (25-29 marzo). Il film racconta una delle spedizioni all'Artico più incredibili della storia, alla fine dell’Ottocento, quando il Polo Nord rappresentava una delle ultime grandi frontiere del pianeta e quando l’esplorazione era insieme impresa scientifica, avventura e mito collettivo. Ice Grave, la storia di una grande impresa L’11 luglio 1897 l’ingegnere svedese Salomon August Andrée, insieme ai compagni Nils Strindberg e Knut Fraenkel, parte dalle isole Svalbard (Norvegia) a bordo di un pallone aerostatico a idrogeno diretto verso il Polo Nord.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ice Grave: la vera storia della spedizione artica del 1897 raccontata nel documentario

La Guerra Segreta per l’Antartide tra i Nazisti e gli Stati Uniti | Documentario Storico

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