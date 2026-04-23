Ice Grave | la vera storia della spedizione artica del 1897 raccontata nel documentario
Il documentario di Robin Hunzinger, presentato al Pordenone Docs Fest, ripercorre la spedizione artica del 1897, un episodio segnato da difficoltà e tragedie. Attraverso immagini e testimonianze, il film narra gli eventi che portarono a una delle imprese più dure affrontate dall’esplorazione polare. La pellicola si concentra sui dettagli storici e sulle sfide affrontate dagli esploratori durante quella missione.
È da questa storia incredibile, ma vera, che prende vita Ice Grave, il documentario del regista francese Robin Hunzinger presentato al Pordenone Docs Fest (25-29 marzo). Il film racconta una delle spedizioni all'Artico più incredibili della storia, alla fine dell’Ottocento, quando il Polo Nord rappresentava una delle ultime grandi frontiere del pianeta e quando l’esplorazione era insieme impresa scientifica, avventura e mito collettivo. Ice Grave, la storia di una grande impresa L’11 luglio 1897 l’ingegnere svedese Salomon August Andrée, insieme ai compagni Nils Strindberg e Knut Fraenkel, parte dalle isole Svalbard (Norvegia) a bordo di un pallone aerostatico a idrogeno diretto verso il Polo Nord.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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