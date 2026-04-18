Su Netflix è disponibile un documentario che ricostruisce la vicenda di Samuel Bateman, noto come falso profeta di una setta, e delle sue mogli minorenni. La narrazione si basa sulle testimonianze di membri della comunità, tra cui la studiosa di sette Christine Marie e suo marito Tolga Katas, videomaker. La serie ripercorre i dettagli della storia vera, offrendo uno sguardo dall’interno sulla comunità coinvolta.

Iniziano a filmare, e quello che hanno scoperto e documentato vivendo a contatto con quella comunità viene raccontato nella docuserie Netflix in quattro episodi Trust Me: Il falso profeta. Dopo l’arresto di Warren Jeffs, la comunità cerca di rielaborare il vuoto di potere e trovare un nuovo equilibrio. Ed è proprio in questa fase che emerge la figura di Samuel Bateman, un membro della comunità fino ad allora poco considerato, che si presenta come successore spirituale di Warren Jeffs, sostenendo di essere il suo tramite e di riceverne ancora la guida. Christine e Tolga entrano in contatto con questa realtà in modo graduale. All’inizio il loro lavoro è quello di osservatori esterni: documentano, registrano, cercano di comprendere le dinamiche di una comunità che resta chiusa rispetto al mondo esterno.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Samuel Bateman, il falso profeta della setta e le sue mogli minorenni: su Netflix la storia vera raccontata dall’interno della comunità

Samuel Bateman: The FLDS Prophet Factory

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