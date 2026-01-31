dal documentario al meme la vera storia del pinguino nichilista

Un’immagine tratta da un documentario di Werner Herzog, ormai diventata un meme virale, ha catturato l’attenzione online. Ma la scienza smentisce la versione scherzosa: dietro l’immagine del “pinguino nichilista” si nasconde una realtà più complessa e meno divertente di quanto sembri.

Articolo. L’immagine, tratta da un documentario diretto da Werner Herzog, è diventata un meme virale, ma la scienza racconta una verità ben diversa In questi ultimi giorni il mio di Instagram è stato riempito da pinguini. Quegli uccelli bianchi e neri tanto «carini e coccolosi» che, evolvendosi negli anni, hanno “dimenticato” di volare come i loro antenati perché richiedeva troppe energie per un corpo strutturato come il loro. Soprattutto, un pinguino che cammina da solo verso le montagne dell’Antartide. Lo chiamano «pinguino nichilista», gli attribuiscono pensieri cupi, una consapevole rinuncia al senso, la decisione di andare avanti anche quando non c’è una meta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Il meme del pinguino nichilista, ispirato a un documentario del 2007 di Werner Herzog, si è diffuso rapidamente sui social, passando da TikTok a notizie più approfondite.

L’immagine di Donald Trump con un pinguino e la bandiera americana, diffusa sui social, è un meme nato come parodia.

