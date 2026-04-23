IA fisica | il rischio di un vuoto normativo che travolgerà il mondo

Esperti e ricercatori di una rinomata università statunitense hanno segnalato la presenza di un vuoto normativo riguardante i modelli di intelligenza artificiale fisica, noti come Physical AI. A causa di questa lacuna, si teme che le innovazioni nel settore possano essere compromesse, favorendo il avanzamento tecnologico di altri paesi. Inoltre, si evidenzia come la mancanza di hardware adeguato possa influenzare la posizione di leadership degli Stati Uniti in questo campo.

? Cosa sapere Esperti e ricercatori Stanford avvertono sul vuoto normativo dei modelli Physical AI.. Il primato tecnologico statunitense rischia di cedere alla Cina per carenza di hardware.. Gli esperti di intelligenza artificiale avvertono che i legislatori statunitensi rischiano di ripetere il ritardo decisionale vissuto con ChatGPT, ignorando l’imminente rivoluzione dei modelli del mondo che sposterà il baricentro tecnologico verso la realtà fisica. Mentre i sistemi linguistici attuali si limitano a prevedere la parola successiva in una sequenza testuale, i cosiddetti modelli del mondo operano su un piano completamente diverso. Queste tecnologie analizzano flussi multimediali composti da video, immagini, audio e dati provenienti da vari sensori per interpretare gli spazi tridimensionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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