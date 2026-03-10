Il vuoto normativo che fa male alla salute

In Italia, molte aree mancano di regolamentazioni chiare che tutelino la salute pubblica. Spesso, problemi già evidenti vengono ignorati o sottovalutati, lasciando spazio a emergenze sanitarie che si aggravano nel tempo. Le autorità e le istituzioni, in diversi casi, non intervengono tempestivamente di fronte a segnali di allarme ripetuti. La mancanza di norme adeguate contribuisce a questa situazione di vuoto normativo.

Lo stop dell'invio dei dati regionali all’Istituto superiore di sanità per la sorveglianza epidemiologica rischia di generare un'emergenza. E la causa è l'inerzia legislativa. Occorre che il ministro Schillaci intervenga al più presto Esistono emergenze che esplodono all’improvviso e altre che si annunciano con largo anticipo, attraverso segnali chiari e ripetuti che qualcuno sceglie di non raccogliere. Il blocco dei dati regionali all’Istituto superiore di sanità (Iss) appartiene alla seconda categoria. E per questo è ancora meno giustificabile. I fatti sono semplici. Le regioni hanno smesso, dal primo marzo, di inviare all’Iss i dati che alimentano le cosiddette sorveglianze speciali – quei flussi informativi che producono, tra gli altri, i bollettini epidemiologici sulle malattie infettive. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

