Sardegna allarme rinnovabili | vuoto normativo e rischio di liberalizzazione incontrollata del territorio

La Sardegna si trova in una posizione delicata: il vuoto normativo apre la porta a un’installazione selvaggia di impianti rinnovabili. Se non si interviene subito, il rischio è che il territorio venga invaso senza regole, mettendo a rischio il paesaggio e l’economia locale. La regione si prepara a una sfida importante, con le autorità che cercano di correre ai ripari prima che sia troppo tardi.

La Sardegna si trova sull’orlo di una sfida energetica senza precedenti, con il rischio di una massiccia e incontrollata installazione di impianti di produzione da fonti che potrebbe compromettere il paesaggio e l’economia locale. L’allarme è stato lanciato nel corso di un convegno tenutosi ieri a Oristano, dove esperti e rappresentanti di associazioni hanno evidenziato un pericoloso vuoto normativo che espone l’isola a decisioni dall’alto, limitando la capacità della Regione di governare la transizione energetica. Il nodo cruciale, come ha ricostruito il costituzionalista Giovanni Coinu dell’Università di Cagliari, risiede nelle scelte dell’Unione Europea, che ha elevato le fonti a interesse pubblico prevalente, vincolando le nazioni e, di conseguenza, le regioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina il comitato per la difesa della Costa Viola ha confermato i timori sull’impianto Edison.

