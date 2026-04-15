Medicina di genere a Napoli il confronto tra teologia scienza e diritto

Il 20 aprile si svolgerà a Napoli un evento presso l’Aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale. L’incontro sarà incentrato sulla medicina di genere, con un confronto tra teologia, scienza e diritto. La giornata prevede interventi di professionisti e studiosi che discuteranno delle implicazioni legate a questa disciplina e delle sue applicazioni nel contesto medico e legale. L’iniziativa si rivolge a studenti, accademici e operatori interessati alle tematiche di genere.

Si terrà il 20 aprile, presso l’Aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Sezione San Tommaso d’Aquino di Capodimonte, la Giornata di Studio “Medicina di Genere: Teologia, Medicina e Diritto in dialogo”, dedicata al tema della cura della persona nella sua interezza e alla promozione dell’equità come espressione della dignità umana. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Fondazione Global Health ETS, nasce con l’obiettivo di affrontare il persistente gender gap nella ricerca scientifica e nelle pratiche di cura, proponendo un approccio multidisciplinare che intreccia dimensione clinica, riflessione bioetica e implicazioni sociali.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Sacra Sindone, nella chiesa dei Minoriti un confronto tra storia e teologiaIl dibattito, promosso dal comitato per i festeggiamenti agatini, sarà introdotto dal Presidente dell’Associazione Ex Alunni del Liceo Scientifico... 'Sulla pelle delle donne. Medicina narrativa e medicina di genere nelle patologie dermatologiche': webconference promossa dall'AslL'evento è in programma il prossimo 11 marzo nell'ambito dell’(H) Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda ETS L’Azienda USL Toscana nord... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Newsletter Medicina di Genere: Aprile 2026; Corpi in trasformazione. Medicina di genere e disturbi alimentari negli adolescenti; Gallio ospita un convegno sulla medicina di genere: al centro la salute delle donne; Medicina di genere. L'Associazione Mogli Medici Italiani lancia un concorso per giovani ricercatori: 10mila euro al progetto più innovativo. Medicina di genere. Ausl di Ferrara presenta un progetto pilota a BerlinoL'occasione è stata il 7° Congresso internazionale della Società Internazionale di Medicina di Genere tenutosi lo scorso 20-21 settembre. l modello Ferrara prevede azioni dirette agli operatori ... quotidianosanita.it Torre del Greco, al Circolo Nautico un incontro sulla medicina di genereIl 17 aprile un dibattito dedicato alle differenze tra uomini e donne nella prevenzione e nelle cure, con esperti del settore e focus sulla personalizzazione della medicina ... ilgazzettinovesuviano.com Liratv. . Quotidiano Medicina - facebook.com facebook Medicina di Laboratorio, un sistema che si rinnova. La presidente SIBioC , Sabrina Buoro: “Formiamo i professionisti perché diventino i protagonisti dell’innovazione digitale in sanità”. Leggi l'articolo: medinews.it/uncategorized/… #ricerca #salute x.com