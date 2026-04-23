Ia | diverso valore aggiunto e nuove professionalità ecco come non farsi ‘rubare’ il lavoro

Negli ultimi mesi si parla molto di intelligenza artificiale e delle sue applicazioni, che stanno trasformando diversi settori. Le innovazioni portano con sé nuove professionalità e opportunità di valore aggiunto, mentre al tempo stesso sollevano preoccupazioni riguardo alla possibile perdita di posti di lavoro tradizionali. Questi cambiamenti sono al centro di discussioni che riguardano il mercato del lavoro e le competenze richieste per il futuro.

(Adnkronos) – È il tema di questi mesi, l'intelligenza artificiale, e probabilmente nelle sue declinazioni future lo sarà dei prossimi anni. Non c’è mai stata nella storia un’accelerazione tecnologica paragonabile. Non è semplicemente possibile, tanto più nel mondo del lavoro, far finta di niente. AdnkronosLabitalia ne ha parlato con un esperto, Alessandro Agostini, fondatore di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Full:3 years of love, she cheated for a year – he found out on his return#drama Notizie correlate Diverso valore aggiunto e nuove professionalità, ecco come non farsi ‘rubare’ il lavoro dall’intelligenza artificiale(Adnkronos) – È il tema di questi mesi, l'intelligenza artificiale, e probabilmente nelle sue declinazioni future lo sarà dei prossimi anni. Lavoro a Bergamo, Nieri (Cisl): “L’occupazione cresce poco, fatica a generare valore aggiunto”Il saldo tra avviamenti e cessazioni, nell’ultimo report della Provincia di Bergamo relativa ai flussi del mercato del lavoro territoriale, cresce in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: SideKick von Tobit.Software vs. Unframe.AI: Der große Vergleich der Unified Agentic AI Ecosystem und Managed-AI-Plattform - Xpert.Digital; Google, 2 milioni dollari in Italia per la formazione IA di 13mila studenti Università; I venture capitalist di Web3 hanno un problema di differenziazione; Cataratta, arriva il ‘super laser’ con IA che guida il chirurgo: debutto italiano all’Ircss Negrar. Diverso valore aggiunto e nuove professionalità, ecco come non farsi 'rubare' il lavoro dall'intelligenza artificialeIntervista ad Alessandro Agostini, fondatore di AvantGrade.com, in occasione dell'uscita del suo libro 'Essere la risposta' ... adnkronos.com IA nella PA: fino a 11 miliardi di valore aggiuntoLa Pubblica Amministrazione italiana potrebbe beneficiare di un impatto economico concreto nei prossimi dieci anni grazie all'intelligenza artificiale generativa: parliamo di un valore aggiunto ... tomshw.it Avete mangiato “zuppa di aragosta” in Islanda Sicuri Quello che spesso si trova nei menu tradotto in inglese come “lobster soup” non è aragosta. È scampo. Buonissimo, ovviamente, ma è un’altra cosa: diverso animale, diversa consistenza, diverso valore d - facebook.com facebook