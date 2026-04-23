Diverso valore aggiunto e nuove professionalità ecco come non farsi ‘rubare’ il lavoro dall’intelligenza artificiale

Negli ultimi mesi si parla molto di intelligenza artificiale e delle sue possibili influenze sul mondo del lavoro. Sono emerse discussioni su come sviluppare competenze nuove per non essere sostituiti dalle macchine. Le conversazioni si concentrano anche su come valorizzare le professionalità umane e offrire un valore aggiunto che l'intelligenza artificiale non può replicare. La questione riguarda tutti i settori e si affronta con attenzione da parte di esperti e professionisti.

(Adnkronos) – È il tema di questi mesi, l'intelligenza artificiale, e probabilmente nelle sue declinazioni future lo sarà dei prossimi anni. Non c’è mai stata nella storia un’accelerazione tecnologica paragonabile. Non è semplicemente possibile, tanto più nel mondo del lavoro, far finta di niente. Ne abbiamo parlato con un esperto, Alessandro Agostini, fondatore di AvantGrade.com,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Full:3 years of love, she cheated for a year – he found out on his return#drama Notizie correlate Leggi anche: Come l’intelligenza artificiale può aiutare a farsi le domande giuste sul lavoro Trustpilot introduce nuove funzionalità per aiutare i brand a farsi trovare ed essere scelti nell’era dell’intelligenza artificialeCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE I nuovi strumenti consentono alle aziende di rafforzare la propria visibilità e credibilità nei percorsi... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rapporto Ristorazione: i consumi salgono a quota 100 miliardi e il valore aggiunto segna +0,5%; Zangrillo: Age management offre grandi opportunità; Lusso in scatola: la rivincita del fish; Casatenovo: papà e figlio in bici...'nell'Inferno del Nord'. I Bianchi alla Parigi–Roubaix. Diverso valore aggiunto e nuove professionalità, ecco come non farsi 'rubare' il lavoro dall'intelligenza artificialeIntervista ad Alessandro Agostini, fondatore di AvantGrade.com, in occasione dell'uscita del suo libro 'Essere la risposta' ... adnkronos.com Lodi, export e valore aggiunto in corsa ma è scarsa la partecipazione al lavoroBassa disoccupazione, valore aggiunto in crescita oltre la media ed export in corsa, con performance positive rispetto ai territori benchmark. Se Lodi non è certo provincia ai vertici tra i territori ... ilsole24ore.com Avete mangiato “zuppa di aragosta” in Islanda Sicuri Quello che spesso si trova nei menu tradotto in inglese come “lobster soup” non è aragosta. È scampo. Buonissimo, ovviamente, ma è un’altra cosa: diverso animale, diversa consistenza, diverso valore d - facebook.com facebook