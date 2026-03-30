Lavoro a Bergamo Nieri Cisl | L’occupazione cresce poco fatica a generare valore aggiunto

A Bergamo, il saldo tra nuove assunzioni e cessazioni di rapporto di lavoro mostra un incremento modesto, secondo l’ultimo rapporto provinciale. La crescita dell’occupazione risulta limitata e non sufficiente a creare un aumento significativo del valore aggiunto. La situazione occupazionale si mantiene stabile, con numeri che indicano una crescita contenuta dei posti di lavoro rispetto al passato recente.

Il saldo tra avviamenti e cessazioni, nell’ultimo report della Provincia di Bergamo relativa ai flussi del mercato del lavoro territoriale, cresce in misura particolarmente più ridotta rispetto al recente passato, ben lontano dall’exploit post covid del 2021 ( allora si registrò un saldo positivo di oltre 13.000 posizioni), ma minore anche degli ultimi tre anni, dei quali, tra l’altro segue il trend negativo avviato nel 2022. Il Rapporto annuale 2025 dell’Osservatorio del Lavoro bergamasco fotografa così “l’evidente rallentamento del ciclo occupazionale. Il saldo tra assunzioni e cessazioni si attesta a +4.580 posizioni, un risultato positivo ma sensibilmente inferiore a quello del 2024 e dei due anni precedenti, quando la crescita superava stabilmente le 6. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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