I wish I was like you | a Foggia il documentario dei Nirvana con il regista Luca Onorati
Gli anni Novanta e il ricordo indelebile dell’ultimo concerto italiano dei Nirvana sono al centro dell’appuntamento di lunedì 27 aprile presso Laltrocinema Cicolella (Via Duomo, 11), dove, a partire dalle ore 21:00, verrà proiettato il documentario I wish I was like you (2019), alla presenza del.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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