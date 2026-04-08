Sarajevo Safari | il documentario del regista sloveno Miran Zupani?

È stato presentato al cinema il documentario del 2022 realizzato dal regista sloveno Miran Zupani, intitolato “Sarajevo Safari”. Il film si ispira a indagini giornalistiche e giudiziarie e ha come tema una delle vicende più cruente degli ultimi decenni. Nel frattempo, si è allargata l’indagine della Procura di Milano sui cosiddetti “cecchini del weekend”, con nuovi approfondimenti in corso.

Mentre si allarga l’inchiesta della Procura di Milano sui “cecchini del weekend”, arriva anche al cinema “Sarajevo Safari”, il documentario del 2022 del regista sloveno Miran Zupani?, che ha svelato una delle storie più malvagie degli ultimi decenni, ispirato indagini giornalistiche e giudiziarie. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Safari umani a Sarajevo, l’80enne indagato interrogato davanti ai pm: “Non è vero nulla, mai stato a Sarajevo”Nell'interrogatorio di oggi davanti ai pm, l'80enne Giuseppe Vegnaduzzo, accusato di essere uno dei "cecchini del weekend" che andavano a sparare ai... 'Sarajevo Safari', al cinema il doc sui 'cecchini del weekend': il trailerMentre si allarga l’ inchiesta della Procura di Milano sui ‘ cecchini del weekend ‘, arriva anche al cinema ‘ Sarajevo Safari ‘, il documentario del... Sarajevo Safari (trailer) // Pordenone Docs Fest 2026 Temi più discussi: Sarajevo e i safari umani: la zona grigia della guerra; Il safari umano a Sarajevo: se questi sono uomini; Il safari dei cecchini a Sarajevo: 230 italiani hanno pagato per uccidere; Sarajevo e i safari umani. 'Sarajevo Safari', al cinema il doc sui 'cecchini del weekend': il trailerMentre si allarga l’inchiesta della Procura di Milano sui 'cecchini del weekend', arriva anche al cinema 'Sarajevo Safari', il documentario del 2022 del regista sloveno Miran Zupanic, che ha svelato u ... lanuovasardegna.it Cecchini del weekend, al cinema il doc 'Sarajevo Safari' VIDEOMentre si allarga l’inchiesta della Procura di Milano sui 'cecchini del weekend', arriva anche al cinema 'Sarajevo Safari', il documentario del 2022 del regista sloveno ... ilgazzettino.it Una serata che lascia il segno al Circolo Tre Rose Martedì 28 aprile – ore 21:00 Circolo Arci Tre Rose – Fiorenzuola d’Arda In programma la proiezione di “Sarajevo Safari”, un documentario intenso e necessario che riporta alla luce una pagina poco co - facebook.com facebook «Una persona soprannominata “il Francese”, che organizzava i “safari umani” a Sarajevo tra il 1992 e il 1996, ha dichiarato che vi hanno partecipato 230 italiani e altrettanti cittadini di altri Paesi occidentali». Ezio Gavazzeni. #PresaDiretta x.com