Famiglia nel bosco alla Camera dei deputati | Mai vista tanta crudeltà Brambilla | Su di loro violenza di Stato - VIDEO

Una famiglia ha partecipato a una conferenza stampa presso la Camera dei deputati, raccontando di aver subito violenze durante un intervento in un'area boschiva. La famiglia ha affermato di aver incontrato comportamenti crudeli e ha denunciato di essere stata vittima di violenza di Stato. La loro presenza ha attirato l’attenzione sulla vicenda, suscitando reazioni tra i presenti e aprendo un dibattito sulla gestione delle situazioni di conflitto in ambienti naturali.