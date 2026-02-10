LeBron eterno ma Williams e i Thunder stendono i Lakers Detroit stoppa Charlotte
LeBron James e i Lakers cadono davanti ai Thunder di Oklahoma, che vincono in trasferta. I campioni in carica si impongono grazie a un’ottima prestazione di Williams, mentre Detroit blocca Charlotte con una vittoria firmata Cunningham. La notte di basket regala sorprese e conferme in NBA.
I Cavaliers passano a Denver, Oklahoma City ha la meglio sui Lakers mentre Detroit mette fine alla striscia vincente di Charlotte. Quarta sconfitta nelle ultime cinque gare per i Nuggets (34-20) che buttano alle ortiche una partita praticamente vinta con una serie di brutte letture difensive nei minuti finali. I Cavaliers (33-21) ringraziano e con i due liberi di Mitchell a un secondo dalla sirena tornano definitivamente davanti. Solita tripla doppia per Jokic (22 punti, 14 rimbalzi e 11 assist), mentre un ottimo Mitchell chiude con 32 punti e 10 assist. 22 punti, 10 rimbalzi e sette assist, invece, per Harden. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su LeBron James
Thunder di un altro pianeta: senza mezza squadra distruggono i Jazz. Lakers, LeBron torna il re
OKC e Detroit avanti tutta. Vincono Knicks e Lakers. Bene Fontecchio, ma Miami perde
La notte di basket porta vittorie importanti per OKC e Detroit, che continuano a spingere forte in classifica.
Ultime notizie su LeBron James
Argomenti discussi: LeBron eterno, ma Williams e i Thunder stendono i Lakers. Detroit stoppa Charlotte.
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.