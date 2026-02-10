lebron eterno ma williams e i thunder stendono i lakers detroit stoppa charlotte

LeBron James e i Lakers cadono davanti ai Thunder di Oklahoma, che vincono in trasferta. I campioni in carica si impongono grazie a un’ottima prestazione di Williams, mentre Detroit blocca Charlotte con una vittoria firmata Cunningham. La notte di basket regala sorprese e conferme in NBA.

I Cavaliers passano a Denver, Oklahoma City ha la meglio sui Lakers mentre Detroit mette fine alla striscia vincente di Charlotte. Quarta sconfitta nelle ultime cinque gare per i Nuggets (34-20) che buttano alle ortiche una partita praticamente vinta con una serie di brutte letture difensive nei minuti finali. I Cavaliers (33-21) ringraziano e con i due liberi di Mitchell a un secondo dalla sirena tornano definitivamente davanti. Solita tripla doppia per Jokic (22 punti, 14 rimbalzi e 11 assist), mentre un ottimo Mitchell chiude con 32 punti e 10 assist. 22 punti, 10 rimbalzi e sette assist, invece, per Harden. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La notte di basket porta vittorie importanti per OKC e Detroit, che continuano a spingere forte in classifica.

