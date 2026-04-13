NBA Cup | Thunder travolgono i Suns con un massacro da 49 punti

Durante i quarti di finale della NBA Cup, i Thunder hanno ottenuto una vittoria schiacciante contro i Suns, con il punteggio di 138-89. La partita si è giocata al Paycom Center, dove i padroni di casa hanno dominato l’intero incontro. La differenza di punti ha evidenziato la netta superiorità degli Thunder, che hanno chiuso il match con un margine di 49 punti.

Il Paycom Center è stato teatro di una vera e propria demolizione sportiva durante i quarti di finale della NBA Cup, dove gli Oklahoma City Thunder hanno travolto i Phoenix Suns con un netto 138-89. La squadra di casa ha mostrato una potenza schiacciante, arrivando a gestire un vantaggio di ben 53 punti nel finale del quarto periodo, in una notte che ha segnato la ventiquattresima vittoria stagionale per OKC su venticinque incontri disputati. L’efficienza statistica di un dominio senza precedenti. Analizzando i numeri della prestazione, emerge come la squadra guidata da Mark Daigneault abbia operato con una precisione chirurgica, quasi sovrumana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NBA Cup: Thunder travolgono i Suns con un massacro da 49 punti NBA, i Thunder non lasciano scampo ai Suns. Bene Fontecchio nel successo degli HeatLos Angeles (Stati Uniti), 12 febbraio 2026 – Nell’ultima nottata di gare prima della pausa per l’All Star Game, gli Oklahoma City Thunder,... Boston Celtics, record NBA da capogiro: 29 triple travolgono i PelicansIl TD Garden è stato teatro di una prestazione balistica senza precedenti, dove i Boston Celtics hanno travolto i New Orleans Pelicans con un netto...